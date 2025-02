Autofahrer stirbt nach Frontalunfall auf B456

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Bad Homburg ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 83-Jährige befuhr am Montagabend die Bundesstraße 456, als er mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen auf gerader Strecke auf die Gegenspur geriet, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto krachte frontal in den Wagen eines 54-Jährigen, der in Richtung Wehrheim unterwegs war.

Der ältere Mann wurde schwer verletzt und noch am Unfallort reanimiert, starb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus. Der andere Autofahrer wurde leicht verletzt.

Die B456 wurde für rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 100.000 Euro.