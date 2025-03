Autofahrerin fordert angefahrene Seniorin zum Weggehen auf

Nach einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin soll eine Autofahrerin die schwer verletzte Seniorin aufgefordert haben, zur Seite zu gehen. Sie habe einen wichtigen Termin, soll die Frau laut Polizei gesagt haben. Anschließend sei sie ohne zu helfen weitergefahren.

Die Autofahrerin habe die 75-Jährige mit ihrem Wagen in Rastatt angefahren, als diese an einer Kreuzung eine Straße überqueren wollte, heiß es. Die Seniorin stützte sich den Angaben zufolge an dem Wagen ab, um nicht zu stürzen. Dennoch war der Aufprall am Freitag so stark, dass Sanitäter sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus bringen mussten. Die Polizei sucht derzeit nach der Autofahrerin.