Beifahrer tödlich verletzt

Ein 23-jähriger Beifahrer ist bei einem Autounfall in Gründau (Main-Kinzig-Kreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, saß er gemeinsam mit dem 19-jährigen Fahrer in einem Wagen, der sich am Morgen auf der Kreisstraße kurz vor der Ortseinfahrt Breitenborn überschlug.

Der Wagen sei von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge nur leicht verletzt. Ursache und der genaue Unfallhergang sind nun Teil der Ermittlungen.