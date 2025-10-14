Icon Menü
Unfälle: Betrunkener Autofahrer streift anderen Wagen und fährt davon

Unfälle

Betrunkener Autofahrer streift anderen Wagen und fährt davon

Eine Zeugin beobachtet einen Senioren, wie er mit seinem Wagen ein anderes Auto streift. Sie ruft die Polizei und setzt zur Verfolgung an.
Von dpa
    Der Mann muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (Symbolbild)
    Der Mann muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Ein betrunkener 76-Jähriger hat mit seinem Wagen ein parkendes Auto in Reiskirchen (Kreis Gießen) gestreift und ist weitergefahren. Eine Zeugin sah den Vorfall am Montag, alarmierte die Polizei und fuhr dem 76-Jährigen bis nach Hause hinterher, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam beim Atemalkoholtest des Mannes der Wert von rund 2,6 Promille heraus.

    Am geparkten Auto sei die hintere linke Stoßstange beschädigt worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 2.500 Euro. Dem 76-Jährigen wurde Blut abgenommen. Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

