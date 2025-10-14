Betrunkener Autofahrer streift anderen Wagen und fährt davon

Ein betrunkener 76-Jähriger hat mit seinem Wagen ein parkendes Auto in Reiskirchen (Kreis Gießen) gestreift und ist weitergefahren. Eine Zeugin sah den Vorfall am Montag, alarmierte die Polizei und fuhr dem 76-Jährigen bis nach Hause hinterher, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam beim Atemalkoholtest des Mannes der Wert von rund 2,6 Promille heraus.

Am geparkten Auto sei die hintere linke Stoßstange beschädigt worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 2.500 Euro. Dem 76-Jährigen wurde Blut abgenommen. Er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.