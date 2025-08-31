Drei Schwerverletzte bei Unfall im Odenwaldkreis

Drei Personen sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße zwischen Lützelbach und Breuberg im Odenwaldkreis schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich am Samstagnachmittag ereignet, teilte die Polizei mit. Demnach seien sich zwei Fahrzeuge auf der Landstraße entgegengekommen und zusammengestoßen. Die 19-jährige Fahrerin des einen Fahrzeugs sowie der 60-jährige Fahrer des zweiten Fahrzeugs seien in ihren Autos eingeklemmt gewesen.

Beide Fahrer wurden von Rettungskräften befreit und mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. Die 53-jährige Beifahrerin des Mannes sei durch Ersthelfer aus dem Auto befreit worden. Auch sie wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Für Bergungsmaßnahmen war die Landstraße für mehrere Stunden voll gesperrt.