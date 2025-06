Drei Verletzte bei Unfall in Rodgau

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge nahe Offenbach am Main ist ein Mensch schwer verletzt worden. Wieso es in den frühen Morgenstunden zu dem Unfall in der Gemarkung Rodgau kam, war laut Polizei noch unklar.

Eines der beteiligten Fahrzeuge war bei dem Zusammenstoß auf die Seite gekippt. Ein Insasse wurde schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen, zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Da die Polizei zunächst den Verdacht hatte, dass eine beteiligte Person vom Unfallort geflüchtet sein könnte, wurde eine Drohne eingesetzt, um das angrenzende Waldstück zu durchsuchen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand entdeckt.