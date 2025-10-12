Drei Verletzte nach Unfall bei Michelstadt

Bei einem Unfall im Odenwaldkreis sind drei Menschen verletzt worden. Der Wagen eines 22-Jährigen kam in Michelstadt von der Straße ab, überschlug sich und krachte gegen einen Metallzaun sowie einen Baum, wie die Polizei erklärte. Der Fahrer sowie ein Beifahrer kamen leicht, der dritte Insasse schwer verletzt in eine Klinik. Weshalb es am Abend zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

