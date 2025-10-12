Icon Menü
Unfälle: Drei Verletzte nach Unfall bei Michelstadt

Unfälle

Drei Verletzte nach Unfall bei Michelstadt

Die Fahrt eines Trios nimmt ein plötzliches Ende: Ein Zaun sowie ein Baum halten ihren Wagen auf, nachdem der Fahrer die Kontrolle verliert.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Rettungsdienst brachte alle Beteiligten in eine Klinik. (Symbolbild)
    Der Rettungsdienst brachte alle Beteiligten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Bei einem Unfall im Odenwaldkreis sind drei Menschen verletzt worden. Der Wagen eines 22-Jährigen kam in Michelstadt von der Straße ab, überschlug sich und krachte gegen einen Metallzaun sowie einen Baum, wie die Polizei erklärte. Der Fahrer sowie ein Beifahrer kamen leicht, der dritte Insasse schwer verletzt in eine Klinik. Weshalb es am Abend zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

