Fahrstreifen nach Lkw-Brand auf A3 weiterhin gesperrt

Nach dem Unfall auf der Autobahn 3 im Bereich der Anschlussstelle Kelsterbach am Samstag sind weiterhin Fahrstreifen gesperrt. In beide Fahrtrichtungen sei noch eine Spur gesperrt, teilte die Polizei mit. Der Lkw habe bislang nicht vollständig geborgen werden können. Dazu gebe es Schäden an der Fahrbahn, die wohl morgen repariert werden sollen.

Ein Lastwagen und ein Transporter waren nach einem Unfall auf der A3 vollständig ausgebrannt. Der Fahrer des Transporters sei leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein technischer Defekt beim Lastwagen habe dazu geführt, dass das Fahrzeug bei einem Überholmanöver den Transporter touchiert habe und dann teilweise durch die Mittelleitplanke gefahren sei. Demnach entzündete sich bei den folgenden Bergungsarbeiten eine austretende Flüssigkeit – vermutlich Diesel – und die Feuerwehr musste anrücken.