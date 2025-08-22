Fahrzeuge stürzen Abhang hinunter - zwei Tote

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Lahn-Dill-Kreis sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 54 Jahre alter Fahrer eines Kleinlasters am Donnerstagmittag aus bislang unbekannter Ursache in Höhe einer Kreuzung in Herborn-Burg nach rechts und fuhr über eine Verkehrsinsel. An einer Ampel erfasste er demnach ein Auto und ein Motorrad.

Beide schob er den Angaben zufolge vor sich her und durchbrach eine Schutzplanke. Alle drei Fahrzeuge stürzten einen Abhang hinunter. Weiter unter prallte der Kleinlaster gegen einen parkenden Lastwagen und kam in einer Hecke zum Stehen.

Der Fahrer des Kleinlasters und der 22-jährige Motorradfahrer wurden laut Polizei schwerst verletzt und verstarben noch an der Unfallstelle. Der 24-jährige Autofahrer konnte demnach schwer verletzt aus seinem Auto geborgen werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 69-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang nun rekonstruieren. Die Fahrbahn war in eine Fahrtrichtung bis zum Nachmittag gesperrt.