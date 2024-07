Fünf Menschen nach Autounfall im Krankenhaus

Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Rednitzhembach (Landkreis Roth) sind fünf Menschen verletzt worden. Die vier Schwerverletzten, darunter zwei Kinder, sowie eine Leichtverletzte kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache war eine 28-jährige Fahrerin am Samstagabend auf einer Staatsstraße in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte sie frontal mit dem Auto eines 46-Jährigen. Dieser war mit einer 40-jährigen Beifahrerin sowie den 11 und 15 Jahre alten Kindern unterwegs. Beide Autofahrer wurden schwer verletzt, die Beifahrerin nur leicht. Die 28-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

