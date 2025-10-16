Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Fünf Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen in Bebra

Unfälle

Fünf Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen in Bebra

Blaulicht, Hubschrauber, Verletzte: An einer Kreuzung kollidiert ein Rettungswagen mit einem Pkw. Was die Polizei bislang sagt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Bebra hat es einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem nach ersten Informationen der Polizei fünf Menschen verletzt wurden. (Symbolbild)
    In Bebra hat es einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem nach ersten Informationen der Polizei fünf Menschen verletzt wurden. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa

    Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw sind in Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) nach ersten Erkenntnissen der Polizei fünf Menschen verletzt worden. Der Rettungswagen sei im Einsatz gewesen und im Bereich einer Kreuzung mit dem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

    Ein Rettungshubschrauber wurde nach dem Unfall angefordert. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Am Abend waren mehrere Polizeistreifen und zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden