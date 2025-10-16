Fünf Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen in Bebra

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw sind in Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) nach ersten Erkenntnissen der Polizei fünf Menschen verletzt worden. Der Rettungswagen sei im Einsatz gewesen und im Bereich einer Kreuzung mit dem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Ein Rettungshubschrauber wurde nach dem Unfall angefordert. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Am Abend waren mehrere Polizeistreifen und zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz.