Fünfjähriges Mädchen nach Badeunfall in Klinik

In lebensbedrohlichem Zustand ist ein Mädchen nach einem Badeunfall in Albstadt (Zollernalbkreis) in eine Klinik gebracht worden. Polizeiangaben nach bemerkte ein Badegast das fünfjährige Mädchen am Sonntag leblos am Boden eines 1,40 Meter tiefen Beckens in einem Freizeitbad. Ersthelfer, darunter zufällig anwesende Ärzte, reanimierten das Kind. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die Fünfjährige war mit ihrer Mutter und Geschwistern in dem Bad gewesen. Der genaue Unfallhergang blieb zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.