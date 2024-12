Fußgänger wird von Bus erfasst und stirbt

Ein Fußgänger ist in Mörfelden-Walldorf an einem Zebrastreifen von einem Bus erfasst worden und anschließend gestorben. Der 85-Jährige kam unter dem Linienbus zum Liegen und wurde durch die Feuerwehr geborgen, wie die Polizei mitteilte. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Ob sich der 85-Jährige auf dem Fußgängerüberweg oder auf dem Bürgersteig befand, war zunächst unklar. Ebenso der genaue Hergang des Unfalls am Montagabend. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.