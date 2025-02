Fußgängerin in Offenbach von Lkw erfasst und verletzt

Eine Fußgängerin ist am Samstagnachmittag in Offenbach von einem Lkw erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah der Fahrer die 74-Jährige beim Rangieren und stieß mit dem Außenspiegel gegen sie. Obwohl er sofort anhielt, stürzte die Fußgängerin demnach und geriet unter das Fahrzeug. Sie musste befreit und mit Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da ihre Verletzungen möglicherweise schwerwiegend sind, wurde laut Polizeiangaben ein Sachverständiger mit der Unfallrekonstruktion beauftragt.

