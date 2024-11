Grabstein fällt auf Friedhofsgärtner: Mann schwer verletzt

Ein Friedhofsgärtner ist durch einen umstürzenden Grabstein nördlich von Heilbronn schwer verletzt worden. Er habe die Hecke an einem Grab in Bad Mergentheim geschnitten, als der Stein auf sein Bein gefallen sei, teilte die Polizei mit. Das Bein des Gärtners sei eingeklemmt worden. Ersthelfer hätten den 58-Jährige mit vereinten Kräften von dem 1,50 Meter hohen Grabstein befreit. Der Mann sei am Donnerstagmorgen zur Behandlung seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Grabstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heilbronn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Mergentheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis