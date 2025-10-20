Hoher Sachschaden bei Unfall auf B486

Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße zwischen Langen und Mörfelden-Waldorf im Landkreis Offenbach ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben geriet ein 62 Jahre alter Autofahrer aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr auf der B486. Sein Wagen prallte dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Durch den Aufprall löste sich an dem Lkw ein Reifen, der ein nachfolgendes Fahrzeug traf und beschädigte. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Bundesstraße war bis zum Nachmittag für mehrere Stunden voll gesperrt, der Lastwagen stand quer auf der Fahrbahn. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise.