Unfälle: Hoher Sachschaden bei Unfall auf B486

Unfälle

Hoher Sachschaden bei Unfall auf B486

Ein 62-Jähriger gerät mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stößt mit einem Lkw zusammen. Für mehrere Stunden war die Bundesstraße voll gesperrt.
Von dpa
    Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (Symbolbild)
    Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße zwischen Langen und Mörfelden-Waldorf im Landkreis Offenbach ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben geriet ein 62 Jahre alter Autofahrer aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr auf der B486. Sein Wagen prallte dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

    Durch den Aufprall löste sich an dem Lkw ein Reifen, der ein nachfolgendes Fahrzeug traf und beschädigte. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Bundesstraße war bis zum Nachmittag für mehrere Stunden voll gesperrt, der Lastwagen stand quer auf der Fahrbahn. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls um Hinweise.

