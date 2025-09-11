Junger E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein jugendlicher E-Scooter-Fahrer in Offenbach leicht verletzt worden. «Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden», teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen war der 14-Jährige am Mittwochnachmittag mit seinem E-Scooter unterwegs, als er offenbar nicht auf den kreuzenden Verkehr achtete. Daraufhin kam es den Angaben zufolge kam zu der Kollision mit dem Auto, wobei der Teenager auf die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert wurde. Der geschätzte Sachschaden wurde mit 2.500 Euro beziffert.

«Für Unverständnis sorgte zudem ein Autofahrer, der während der Unfallaufnahme an der Einsatzstelle vorbeifuhr und dabei offenbar die Szene mit dem Handy filmte», erklärte die Polizei. Gegen ihn sei ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden.