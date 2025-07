Junger Motorradfahrer stößt mit Sattelzug zusammen

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 54 in Südhessen mit einem Sattelzug im Gegenverkehr zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der junge Mann sei am Nachmittag zwischen den Abfahrten Langenseifen und Reckenroth in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort sei es dann zur seitlichen Kollision mit dem Lkw gekommen. Ein Rettungshubschrauber flog den Biker in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war für rund viereinhalb Stunden voll gesperrt.

Sattelzug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gegenfahrbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis