Kleinflugzeug stürzt bei Nashville ab

Im Süden der USA stürzt ein Kleinflugzeug auf eine Wiese. Es gibt mindestens fünf Tote. Die Polizei spricht trotzdem von Glück im Unglück.

Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs im US-Bundesstaat Tennessee sind nach Polizeiangaben mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Die einmotorige Maschine sei nahe einer Fernstraße im Westen Nashvilles abgestürzt, teilte die Polizei am Montagabend auf der Plattform X (früher Twitter) mit.

Kurz vor dem Unfall habe die Besatzung einen Motorausfall gemeldet und um Erlaubnis für eine Notlandung gebeten, berichteten US-Medien unter Berufung auf Polizei und Feuerwehr. Die Maschine sei dann auf einem Grünstreifen aufgeprallt und in Flammen aufgegangen. Wie viele Menschen genau an Bord waren, war zunächst nicht bekannt. Es gebe jedoch keine Überlebenden. "Wir haben Glück, dass das Flugzeug beim Absturz keine Gebäude getroffen hat", zitierte der Sender CNN einen Polizeisprecher.

Das Flugzeug sei im etwa 320 Kilometer entfernten Ort Mount Sterling im Bundesstaat Kentucky gestartet und sollte in Nashville landen, sagte eine Sprecherin des Flughafens in Nashville der Zeitung "The Tennessean". Weitere Details zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt. Die Luftfahrtbehörde FAA und die Unfallermittlungsbehörde NTSB hätten Untersuchungen aufgenommen, hieß es.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

(dpa)