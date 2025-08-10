Krankentransporter erfasst Sechsjährigen - tödlich verletzt

Ein sechsjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf tödlich verletzt worden. Das Kind hatte an einer Feier auf einer Wiese teilgenommen und war von dort aus auf die Zufahrt einer Seniorenwohnanlage gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Ein dort abfahrender Krankentransporter habe den Sechsjährigen frontal erfasst. Später wurde der Junge per Rettungshubschrauber ins Klinikum Kassel gebracht, wo er kurz darauf starb. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.

Krankentransporter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zufahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis