Unfälle: Krankentransporter erfasst Sechsjährigen - tödlich verletzt

Unfälle

Krankentransporter erfasst Sechsjährigen - tödlich verletzt

Eine Feier mit tragischem Ausgang: Ein Junge läuft von einer Wiese auf eine Zufahrt und wird dort angefahren - mit tödlichen Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Sechsjähriger erlitt bei einem Unfall tödliche Verletzungen. (Symbolbild)
    Ein Sechsjähriger erlitt bei einem Unfall tödliche Verletzungen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Ein sechsjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall im nordhessischen Bad Sooden-Allendorf tödlich verletzt worden. Das Kind hatte an einer Feier auf einer Wiese teilgenommen und war von dort aus auf die Zufahrt einer Seniorenwohnanlage gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Ein dort abfahrender Krankentransporter habe den Sechsjährigen frontal erfasst. Später wurde der Junge per Rettungshubschrauber ins Klinikum Kassel gebracht, wo er kurz darauf starb. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.

