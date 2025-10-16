Icon Menü
Unfälle: Lkw mit Holzhackschnitzel kippt um – Fahrer leicht verletzt

Unfälle

Lkw mit Holzhackschnitzel kippt um – Fahrer leicht verletzt

Die Ladung verstreut auf der Wiese, der Sattelzug liegt auf der Seite: Wie der Unfall bei Bad Orb ablief und warum die Bergung zur Herausforderung wird.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein mit Hackschnitzeln beladener Lkw ist auf der Kreisstraße 890 im Main-Kinzig-Kreis von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Bergung gestaltet sich schwierig. (Symbolfoto)
    Ein mit Hackschnitzeln beladener Lkw ist auf der Kreisstraße 890 im Main-Kinzig-Kreis von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Bergung gestaltet sich schwierig. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa

    Auf einer Landstraße in der Nähe von Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) ist ein mit Holzhackschnitzeln beladener Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache sei vermutlich Unachtsamkeit gewesen.

    Die Bergung ist laut Polizei schwierig. Ein Schwerlastkran soll den Sattelzug aufrichten. Außerdem müsse noch die auf einer Wiese verteilte Ladung beseitigt werden. Die Kreisstraße 890 ist aktuell gesperrt.

