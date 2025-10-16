Lkw mit Holzhackschnitzel kippt um – Fahrer leicht verletzt

Auf einer Landstraße in der Nähe von Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) ist ein mit Holzhackschnitzeln beladener Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Fahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache sei vermutlich Unachtsamkeit gewesen.

Die Bergung ist laut Polizei schwierig. Ein Schwerlastkran soll den Sattelzug aufrichten. Außerdem müsse noch die auf einer Wiese verteilte Ladung beseitigt werden. Die Kreisstraße 890 ist aktuell gesperrt.