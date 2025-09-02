Mann bei Bahnbauarbeiten durch Stromschlag schwer verletzt

Ein 56-jähriger Arbeiter ist bei Bahnbauarbeiten bei Haiger im Lahn-Dill-Kreis schwer verletzt worden. Der Mann habe einen Stromschlag erlitten, teilte die Bundespolizei mit. Er habe sich am Montagmittag mit weiteren Arbeitern für Hangsicherungsmaßnahmen in etwa zehn Metern Höhe befunden. Von dort habe der 56-Jährige ein Maßband den Hang hinunterwerfen wollen, welches sich jedoch in der Oberleitung verfangen habe. Dadurch habe der Mann einen schweren Stromschlag erlitten.

Die Verletzungen des Mannes seien so stark gewesen, dass er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden sei. Die weiteren Mitarbeiter hätten einen Schock erlitten und seien von der Notfallseelsorge betreut worden. Das betroffene Gleis sei für mehrere Stunden gesperrt worden.