Mann stürzt bei Arbeitsunfall durch Oberlicht

Bei Arbeiten am Dach einer Gewerbehalle in Brachttal (Main-Kinzig-Kreis) ist ein 34-Jähriger mehrere Meter tief gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann sei für eine Firma im Einsatz gewesen und dabei durch ein Oberlicht aus Plexiglas gefallen, das in dem Dach verbaut sei, teilte die Polizei mit. Er wurde vom Notarzt behandelt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der genaue Ablauf des Geschehens müsse noch rekonstruiert werden, hieß es. Zunächst gingen die Beamten von einem Arbeitsunfall aus. Die Ermittlungen dauerten an.

Gewerbehalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Main-Kinzig Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettungshubschrauber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis