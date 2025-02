Bei einem Verkehrsunfall in Darmstadt ist ein 66-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntagabend mit seinem E-Bike. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei der Mann nicht ansprechbar gewesen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Darmstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis