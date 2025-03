Mann wird von Zug erfasst und schwer verletzt

Ein betrunkener 56-Jähriger ist kurz vor dem Bahnhof in Plochingen (Landkreis Esslingen) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn mit Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Eine Blutentnahme ergab bei dem Mann 2,8 Promille.

Er war am Freitagabend den Angaben nach über die Gleise in Richtung Bahnhof gelaufen und hatte sich wegen Schmerzen in den Beinen hingesetzt. Ein heranfahrender Zug hatte demnach bereits wegen der Einfahrt in den Bahnhof abgebremst. Dennoch erfasste der Zug den Mann mit 60 Kilometern pro Stunde. Der Zugführer verständigte die Einsatzkräfte. Aufgrund des Vorfalls musste laut Polizei die betroffene Bahnstrecke für eine Stunde gesperrt werden.