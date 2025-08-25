Icon Menü
Unfälle: Medizinischer Notfall wohl Grund für Unfall mit zwei Toten

Unfälle

Medizinischer Notfall wohl Grund für Unfall mit zwei Toten

Zwei Menschen sterben bei einem Unfall in Herborn-Burg. Jetzt steht wohl fest, wie es dazu kommen konnte.
    Bei einem Unfall in Herborn-Burg sterben zwei Menschen. (Archivbild)
    Bei einem Unfall in Herborn-Burg sterben zwei Menschen. (Archivbild) Foto: Jörg Fritsch/dpa

    Der schwere Verkehrsunfall in Herborn-Burg mit zwei Toten ist nach Erkenntnissen der Polizei vermutlich durch einen medizinischen Notfall ausgelöst worden. Davon sei der 54 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher betroffen gewesen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann war mit seinem Kleinlaster auf der Höhe einer Kreuzung nach rechts geraten und über eine Verkehrsinsel gefahren.

    An einer Ampel erfasste sein Fahrzeug ein Auto und ein Motorrad. Das Fahrzeug des 54-Jährigen schob beide vor sich her und durchbrach eine Schutzplanke. Daraufhin stürzten alle drei Fahrzeuge einen Abhang hinunter. Weiter unten prallte der Kleinlaster dann gegen einen parkenden Lastwagen und kam in einer Hecke zum Stehen.

    Der 54-Jährige und der 22-jährige Motorradfahrer starben noch an der Unfallstelle. Der 24-jährige Autofahrer konnte schwer verletzt aus seinem Auto geborgen werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 69-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

