vor 34 Min.

Mehrere Tote bei Wohnhausbrand in Philadelphia

Die Feuerwehr von Philadelphia am Schauplatz des tödlichen Reihenhausbrandes.

Am Dienstagmorgen brach ein Feuer in einem Reihenhaus in Philadelphia aus. 13 Menschen starben bei dem Unglück.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania sind laut Medienberichten mehrere Menschen gestorben. Es habe 13 Tote gegeben und zwei weitere Opfer seien mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus, berichteten die Sender NBC und Fox News am Mittwoch auf Basis von Quellen bei Feuerwehr und Polizei. Die Zeitung "Philadelphia Inquirer" schrieb online zunächst nur von mehreren Toten und betonte, dass die Einsatzkräfte noch keine konkrete Zahl bestätigt hätten. Das Feuer sei am Morgen aus noch ungeklärter Ursache im mittleren Geschoss eines dreistöckigen Reihenhauses im Stadtteil Fairmount ausgebrochen, erklärte die Feuerwehr bei Twitter. Demnach sei der Brand nach rund 50 Minuten weitgehend unter Kontrolle gewesen. © dpa-infocom, dpa:220105-99-600235/2 (dpa)

