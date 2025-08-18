Icon Menü
Unfälle: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Unfälle

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein 62-Jähriger gerät mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr und stößt nahezu frontal mit einem Auto zusammen. Umherfliegende Trümmerteile verletzen auch einen weiteren Biker.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der 62-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)
    Der 62-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Jossgrund (Main-Kinzig-Kreis) schwer verletzt worden. Der Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Er sei am Sonntagnachmittag auf einer Landstraße in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

    Durch umherfliegende Trümmerteile sei auch ein nachfolgender Biker verletzt worden. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge hätten abgeschleppt werden müssen.

