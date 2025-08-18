Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Jossgrund (Main-Kinzig-Kreis) schwer verletzt worden. Der Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Er sei am Sonntagnachmittag auf einer Landstraße in den Gegenverkehr geraten. Dort sei er nahezu frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Durch umherfliegende Trümmerteile sei auch ein nachfolgender Biker verletzt worden. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge hätten abgeschleppt werden müssen.