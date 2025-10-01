Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Motorradfahrer fährt auf Auto auf und wird schwer verletzt

Unfälle

Motorradfahrer fährt auf Auto auf und wird schwer verletzt

Mit schweren Kopfverletzungen muss ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Er ist auf ein Auto aufgefahren. Vieles bleibt noch unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Ein 19-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf einer Kreisstraße bei Dietzenbach (Kreis Offenbach) auf ein Auto aufgefahren und schwer verletzt worden. Er musste am Dienstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach erlitt er unter anderem schwere Verletzungen am Kopf.

    Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 12.000 Euro. Hintergründe zum Zusammenstoß sollen noch ermittelt werden. Zeuginnen und Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden