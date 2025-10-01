Motorradfahrer fährt auf Auto auf und wird schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf einer Kreisstraße bei Dietzenbach (Kreis Offenbach) auf ein Auto aufgefahren und schwer verletzt worden. Er musste am Dienstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach erlitt er unter anderem schwere Verletzungen am Kopf.

Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 12.000 Euro. Hintergründe zum Zusammenstoß sollen noch ermittelt werden. Zeuginnen und Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden.