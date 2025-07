Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr - schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Schotten (Vogelsbergkreis) gestürzt, frontal in ein entgegenkommendes Auto gerutscht und schwer verletzt worden. Der 25-Jährige war aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. Die 61 Jahre alte Autofahrerin blieb laut einem Polizeisprecher bei dem Unfall am Freitagabend unverletzt. Ihre Beifahrerin habe Schürfwunden erlitten, die vor Ort behandelt worden seien.

