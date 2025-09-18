Icon Menü
Unfälle: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr - schwer verletzt

Unfälle

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr - schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz: Bei einem Zusammenstoß in Südhessen wird ein Motorradfahrer erheblich verletzt. Die Fahrbahn der B426 blieb stundenlang gesperrt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Totalschaden bei einem Motorrad und einem Auto nach dem Crash bei Ober-Ramstadt (Symbolbild).
    Totalschaden bei einem Motorrad und einem Auto nach dem Crash bei Ober-Ramstadt (Symbolbild). Foto: Hendrik Schmidt/dpa

    Bei einem Unfall im Gegenverkehr auf der Bundesstraße 426 im südhessischen Ober-Ramstadt ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen kam der 24-Jährige aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochabend nach links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort stieß er mit dem Wagen eines 60-Jährigen zusammen.

    Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

