Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke - schwer verletzt

Nach einer Katastrophenschutzübung in Kassel ist einer der Helfer selbst mit seinem Motorrad verunglückt. Er zog sich am Ohmtal-Dreieck zwischen A29 und A5 schwere Verletzungen zu, als er in der Kurve die Kontrolle verlor und gegen die Leitplanke krachte, wie die Polizei mitteilte. Der 39-Jährige war demnach zusammen mit Kollegen auf dem Rückweg der Übung gewesen. Laut den Ermittlern hatte der Mann den Kurvenverlauf vermutlich falsch eingeschätzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Am Samstag fand den Angaben zufolge eine der größten Katastrophenschutzübungen des Jahres statt. 640 Kräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes seien vor Ort gewesen.