Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke - schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 271 nahe Flörsheim-Dalsheim (Landkreis Alzey-Worms) ist ein 48 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben verlor der Mann am Samstagnachmittag in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Leitplanke auf der rechten Seite der Straße. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in die Unfallklinik nach Ludwigshafen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die B271 war für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt.