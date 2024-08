Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße in Wehrheim (Hochtaunuskreis) gestorben. Den Angaben der Polizei zufolge übersah eine 57-jährige Autofahrerin das entgegenkommende Motorrad beim Abbiegen und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer stürzte und musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei weiter. Dort erlag er seinen Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.