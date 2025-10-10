Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall in Südhessen

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Büttelborn (Landkreis Groß-Gerau) gestorben. Er erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er sei am frühen Morgen auf der B42 in Richtung Groß-Gerau unterwegs gewesen, als ihm eine 44-Jährige mit ihrem Auto entgegenkam.

Die Frau habe nach links auf die Autobahnzufahrt abbiegen wollen, als ihr Wagen mit dem Motorrad zusammenstieß. Zur Klärung der Unfallursache sei nun ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Bei dem Unfall sei ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden.