Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen - schwer verletzt

Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 83 zwischen dem osthessischen Rotenburg an der Fulda und Alheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in Richtung Alheim unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache mit dem Auto eines 53-jährigen Mannes zusammenstieß, der von einem Grundstück auf die Fahrbahn fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 24-Jährige demnach von seinem Motorrad auf die Straße geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Sachschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt.