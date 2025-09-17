Nach Kabinenschiff-Unfall bei Rüdesheim: Wie geht es weiter?

Nachdem ein Kabinenschiff mit 71 Passagieren an Bord auf dem Rhein vor Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) mit dem Heck gegen die Ufersteine gestoßen und beschädigt worden war, sind die Passagiere weiter auf Tagesausflug in Rüdesheim. Das Schiff werde repariert, ob die Gäste mit dem Schiff oder einem Bus weiterfahren würden, sei weiterhin unklar, sagte ein Polizeisprecher. Auch liege das Schiff weiter im Hafen von Bingen - es sei daher auch denkbar, dass die Passagiere dort in ihren Kabinen übernachten.

Das Schiff wollte den Polizeiangaben zufolge am Dienstagabend wenden und touchierte dabei die Ufersteine. Ein größerer Schaden am Heck entstand, der Antrieb wurde beschädigt, das Schiff im Anschluss manövrierunfähig. Kurz nach dem Unfall habe das Schiff in der Mitte des Rheins notankern müssen, teilte die Polizei weiter mit. Noch in der Nacht sei es von einem weiteren Motorschiff an das linke Rheinufer nach Bingen geschleppt worden. Dort wird es weiter repariert, so der Sprecher.