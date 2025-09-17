Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Nach Kabinenschiff-Unfall bei Rüdesheim: Wie geht es weiter?

Unfälle

Nach Kabinenschiff-Unfall bei Rüdesheim: Wie geht es weiter?

Beim Wenden auf dem Rhein touchiert ein Kabinenschiff mit 71 Passagieren das Ufer. Der Antrieb wird beschädigt, das Schiff muss repariert werden. Was erwartet die Passagiere?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Rhein stieß ein Passagierschiff gegen Steine. (Symbolbild)
    Auf dem Rhein stieß ein Passagierschiff gegen Steine. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa

    Nachdem ein Kabinenschiff mit 71 Passagieren an Bord auf dem Rhein vor Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) mit dem Heck gegen die Ufersteine gestoßen und beschädigt worden war, sind die Passagiere weiter auf Tagesausflug in Rüdesheim. Das Schiff werde repariert, ob die Gäste mit dem Schiff oder einem Bus weiterfahren würden, sei weiterhin unklar, sagte ein Polizeisprecher. Auch liege das Schiff weiter im Hafen von Bingen - es sei daher auch denkbar, dass die Passagiere dort in ihren Kabinen übernachten.

    Das Schiff wollte den Polizeiangaben zufolge am Dienstagabend wenden und touchierte dabei die Ufersteine. Ein größerer Schaden am Heck entstand, der Antrieb wurde beschädigt, das Schiff im Anschluss manövrierunfähig. Kurz nach dem Unfall habe das Schiff in der Mitte des Rheins notankern müssen, teilte die Polizei weiter mit. Noch in der Nacht sei es von einem weiteren Motorschiff an das linke Rheinufer nach Bingen geschleppt worden. Dort wird es weiter repariert, so der Sprecher.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden