Nach Lkw-Unfall: Schaden über 100.000 Euro

Bei dem Lkw-Unfall in Mörlenbach (Landkreis Bergstraße) am Dienstag ist ein Schaden von etwas über 100.000 Euro entstanden. Der Unfallhergang müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher in Darmstadt. Warum ein elfjähriger Junge mit in dem Lastwagen gesessen hatte, sei weiter unklar: «Das spielt für unsere Ermittlungen aber auch keine Rolle.» Der Lkw war gegen die Wand eines unbewohnten Hauses gefahren und umgekippt, Teile der Wand stürzten ein. Der 37-jährige Fahrer und sein Sohn wurden leicht verletzt.

Unglück Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hauswand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Darmstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis