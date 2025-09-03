Icon Menü
Unfälle

Nach Lkw-Unfall: Schaden über 100.000 Euro

Nach dem Unglück, bei dem ein Lastwagen mit Kind an Bord gegen eine Hauswand krachte, wird weiter ermittelt. Der Schaden ist immens.
Von dpa
    Bei dem Unfall wurde auch ein Kind verletzt.
    Bei dem Lkw-Unfall in Mörlenbach (Landkreis Bergstraße) am Dienstag ist ein Schaden von etwas über 100.000 Euro entstanden. Der Unfallhergang müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher in Darmstadt. Warum ein elfjähriger Junge mit in dem Lastwagen gesessen hatte, sei weiter unklar: «Das spielt für unsere Ermittlungen aber auch keine Rolle.» Der Lkw war gegen die Wand eines unbewohnten Hauses gefahren und umgekippt, Teile der Wand stürzten ein. Der 37-jährige Fahrer und sein Sohn wurden leicht verletzt.

