Paar stirbt bei Frontalcrash – Kind schwer verletzt

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall bei Weinbach (Landkreis Limburg-Weilburg) ums Leben gekommen, ein Kind ist schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, geriet am Nachmittag ein mit einem Paar und einem Kind besetztes Auto auf der L3021 von Weinbach nach Freienfels in einer Kurve in den Gegenverkehr. Dabei stieß der Wagen mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dadurch geriet das Fahrzeug des Paares ins Schleudern und prallte frontal in einen ebenfalls entgegenkommenden Pritschenwagen. Beide Fahrzeuge fingen sofort Feuer.

Ersthelfer retteten den Angaben zufolge den Mann und das Kind schwerstverletzt aus dem Wagen. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Fachkliniken geflogen, wo der Mann später starb. Auch die Frau - laut einem Sprecher der Polizei die Mutter des Kindes - starb an den Folgen des Unfalls. Drei weitere Personen wurden verletzt. Die Fahrbahn war für die Rettungsarbeiten gesperrt. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären.

