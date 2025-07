Radfahrer stößt mit Reh zusammen und verletzt sich schwer

Ein Radfahrer ist am Abend in Seeheim-Jugenheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) mit einem Reh zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 61-Jährige sei mit seinem Pedelec auf der Kreisstraße 143 zwischen den Ortsteilen Ober-Beerbach und Seeheim unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte, konnte er demnach einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Durch den Aufprall und Sturz habe der Mann sich so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden musste. Das Reh flüchtete den Angaben nach augenscheinlich unverletzt in den Wald. Die Straße war laut Polizei rund eine halbe Stunde gesperrt.