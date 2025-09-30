Icon Menü
Unfälle: Radfahrerin stirbt nach schwerem Unfall in Wiesbaden

Unfälle

Radfahrerin stirbt nach schwerem Unfall in Wiesbaden

Ein Transporter biegt rechts ab und erfasst dabei eine Fahrradfahrerin. Nun ist die Frau im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. Was genau passiert ist, wird noch geklärt.
Von dpa
    In der Nacht nach dem Unfall stirbt die schwer verletzte Radfahrerin. (Symbolbild)
    In der Nacht nach dem Unfall stirbt die schwer verletzte Radfahrerin. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Nach einem Unfall in Wiesbaden ist eine Radfahrerin an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die 50-Jährige war nach Angaben der Polizei am Montagmittag von einem Kastenwagen erfasst worden, als dessen 47 Jahre alter Fahrer rechts abbiegen wollte. Die Fahrradfahrerin kam in ein nahegelegenes Krankenhaus, in dem sie in der Nacht starb. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären, hieß es.

