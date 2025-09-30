Radfahrerin stirbt nach schwerem Unfall in Wiesbaden

Nach einem Unfall in Wiesbaden ist eine Radfahrerin an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die 50-Jährige war nach Angaben der Polizei am Montagmittag von einem Kastenwagen erfasst worden, als dessen 47 Jahre alter Fahrer rechts abbiegen wollte. Die Fahrradfahrerin kam in ein nahegelegenes Krankenhaus, in dem sie in der Nacht starb. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären, hieß es.

