Sieben Verletzte bei Unfall mit SUV auf Landstraße

Sieben Menschen sind bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Lampertheim-Neuschloß im Landkreis Bergstraße verletzt worden. Während fünf Personen leichte Verletzungen davontrugen, sind zwei Menschen schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach hätten alle sieben Personen in einem größeren SUV gesessen. Die 25-jährige Fahrerin sei am Samstagnachmittag mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne und einen Baum gestoßen.

Die beiden Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr, so die Polizei weiter. Die fünf Leichtverletzten seien mit Rettungswägen ebenfalls in Krankenhäuser gebracht worden. Zur Aufklärung des Unfallhergangs sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 8.500 Euro.