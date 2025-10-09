Tödlicher Unfall bei Weinbach – Ermittlungen laufen

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall bei Weinbach (Landkreis Limburg-Weilburg) laufen die Ermittlungen der Polizei. Ein Gutachter wurde zur Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Ein 36 Jahre alter Mann und eine 34 Jahre alte Frau waren dabei ums Leben gekommen. Ein vierjähriges Kind wurde nach Angaben der Polizei schwerst verletzt. Es schwebe derzeit aber nicht in Lebensgefahr, erklärte ein Sprecher.

Am Mittwochnachmittag war das Auto mit dem Paar und dem Kind auf der L3021 von Weinbach nach Freienfels in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Dabei stieß der Wagen mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Das Fahrzeug des Paares geriet ins Schleudern und prallte frontal in einen entgegenkommenden Pritschenwagen. Beide Fahrzeuge fingen sofort Feuer.

Ersthelfer bargen Mann und Kind aus Auto

Ersthelfer retteten nach Angaben der Polizei den Mann und das Kind schwerstverletzt aus dem Wagen. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Fachkliniken geflogen, wo der Mann später starb. Auch die Frau - laut einem Sprecher der Polizei die Mutter des Kindes - starb an den Folgen des Unfalls. Vier weitere Personen wurden leicht verletzt.