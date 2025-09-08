Icon Menü
Unfälle: Toter und Verletzte bei Busunfall in der Slowakei

Unfälle

Toter und Verletzte bei Busunfall in der Slowakei

Auf einer Landstraße stoßen ein Regionalbus und ein Lastauto zusammen. Mehrere Menschen werden verletzt. Der Busfahrer erliegt seinen Verletzungen.
Von dpa
    Beim Zusammenstoß eines Lastautos mit einem Linienbus wurde der Vorderteil des Busses zertrümmert, der Busfahrer starb im Krankenhaus.
    In der Slowakei sind ein Autobus und ein Lastauto zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Montag starb der Busfahrer an den Folgen seiner Verletzungen, wie die Polizei auf Facebook mitteilte. 33 weitere Menschen wurden nach Angaben des Feuerwehr- und Rettungsdienstes verletzt und auf mehrere Krankenhäuser aufgeteilt. Zuvor waren wegen der unübersichtlichen Lage nur 28 Verletzte gemeldet worden.

    Von der Polizei veröffentlichte Bilder der Unfallstelle zeigten, dass der vordere Teil des Linienbusses völlig zertrümmert war. Der Lastwagen lag schwer beschädigt in einer Wiese neben der Landstraße.

    Busfahrer erliegt seinen Verletzungen

    Wie die staatliche Nachrichtenagentur TASR berichtete, wurde der Busfahrer im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wo er dann aber starb.

    Der Linienbus war auf einer Regionalverbindung in der Ostslowakei unterwegs. Dort hatten sich nach TASR-Informationen neben dem Fahrer 32 Passagiere befunden, als es auf einer Landstraße bei der Gemeinde Drienovec zum Zusammenstoß kam. Auch der Fahrer des Lastautos wurde verletzt. Die Straße wurde vorerst für den Verkehr gesperrt.

    28 Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden.
    Beim Zusammenstoß wurde der Busfahrer im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
    Der Linienbus war auf einer Regionalverbindung in der Ostslowakei unterwegs.
