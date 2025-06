Über Rot gefahren? Zwei Menschen nach Autokollision verletzt

Auf der Bundesstraße 27 bei Talheim (Kreis Heilbronn) sind zwei Autos kollidiert und zwei Menschen verletzt worden, davon einer lebensgefährlich. Ein 80 Jahre alter Fahrer sei am Mittag vermutlich bei Rot über eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei mit. Beim Überqueren der B27 stieß sein Wagen demnach mit dem Auto eines 52-Jährigen zusammen.

Der 80-Jährige sei lebensgefährlich verletzt worden. Die 48 Jahre alte Beifahrerin des 52-Jährigen sei schwer verletzt worden. Beide wurden laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. An den zwei Autos entstand jeweils Totalschaden. Die Polizei schätzte die Schadenssumme auf rund 30.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, die beiden Autos zu beschlagnahmen. Die Ermittlungen dauern an.