Verletzte bei Unfall mit Traktor

Beim Zusammenstoß mit einem Traktor sind drei Insassen eines Autos in Südhessen verletzt worden. «Nach ersten Ermittlungen soll der Traktor aus einem Feldweg auf die Landesstraße eingebogen sein und den Kleinwagen mit drei Insassen übersehen haben», berichtete die Polizei.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 3097 am Ortsausgang von Pfungstadt-Eschollbrücken. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Kleinwagens aus. Alle drei Insassen wurden verletzt, teilweise schwer. Für die weitere Behandlung wurden die Verletzten mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.