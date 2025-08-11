Icon Menü
Unfälle: Vier Sportbootunfälle im Rhein

Unfälle

Vier Sportbootunfälle im Rhein

Durch Untiefen im Rhein sind mehrere Sportboote beschädigt worden - durch mangelnde Ortskenntnis kam es zu den Unfällen.
Von dpa
    Gleich mehrere Einsätze wegen Untiefen hatten Polizisten am Sonntag bei Rüdesheim - vier Sportboote wurden beschädigt. (Symbolbild)
    Gleich mehrere Einsätze wegen Untiefen hatten Polizisten am Sonntag bei Rüdesheim - vier Sportboote wurden beschädigt. (Symbolbild) Foto: Bernd Thissen/dpa

    Vier Sportboote sind im Rhein bei Rüdesheim durch Untiefen beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntag in allen Fällen aufgrund mangelnder Ortskenntnisse und dem daraus resultierenden Fehlverhalten der Schiffsführer zu den Unfällen.

    Zwei der verunfallten Boote mussten abgeschleppt werden, da sie sich fest fuhren. Die zwei anderen Boote konnten selbst in den Rüdesheimer Hafen fahren, wurden aber auch beschädigt. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand.

