Vollbremsung ohne Helm: Junge bei Fahrradunfall verletzt

Ein Elfjähriger ist ohne Helm von seinem Fahrrad in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Junge bremste auf einer abschüssigen Straße so stark, dass er über den Lenker nach vorn geschleudert wurde, wie die Polizei mitteilte. Durch den Sturz habe er schwere Kopf- sowie innere Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber habe ihn am Dienstag in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.

Vollbremsung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrradunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis