Zwei Männer bei Arbeitsunfall in Butzbach schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Industriegebiet in Butzbach im Wetteraukreis sind zwei junge Männer im Alter von 19 und 23 Jahren schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die beiden mit dem Errichten eines Hochregallagers beschäftigt, als sie mit einer Arbeitsbühne aus 38 Metern Höhe abstürzten.

Der 23-Jährige sei in eine Gießener Klinik gebracht worden und nach einer Operation stabil, sein jüngerer Kollege kam in ein Frankfurter Krankenhaus, wie der Polizeisprecher sagte. Bei beiden habe zunächst keine Lebensgefahr bestanden. Vermutlich sei der Absturz aus großer Höhe nicht ungebremst erfolgt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Halle gehöre zu einem Logistikzentrum.