Zwei Männer bei Überholversuch bei Bad Arolsen verletzt

Bei einem missglückten Überholversuch auf der Bundesstraße 450 bei Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) sind zwei Männer verletzt worden. Ein bislang unbekannter Fahrer habe am Morgen versucht, das Auto der beiden zu überholen, teilte die Polizei mit. Da ein Fahrzeug entgegenkam, habe er das Manöver abgebrochen.

Beim Versuch, dem Fahrzeug Platz zu machen, geriet der Wagen des 32-Jährigen auf den Seitenstreifen. Dabei verlor er den Angaben zufolge die Kontrolle und prallte gegen mehrere Bäume. Der 32-Jährige wurde leicht, sein 27 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

Bislang sei weder über das überholende Auto noch über das entgegenkommende Fahrzeug etwas bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen.